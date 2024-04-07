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В Одесской области сбили два российских беспилотника

Одесса, Воскресенье 07 апреля 2024 17:53
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В Одесской области сбили два российских беспилотника Фото: в Одесской области сбили два беспилотника (t.me/milinua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сбили в Одесской области два российских беспилотника над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"В течение дня в Одесской области над акваторией Черного моря воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных беспилотника - Supercam и Орлан-10", - рассказали Силы обороны в своем Telegram-канале.

В Одесской области сбили два российских беспилотника

Ситуация в Одесской области

Напомним, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по припортовой инфраструктуре в Одесской области. В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, а также пострадала сотрудница одного из предприятий.

А вчера днем враг ударил по объекту коммунального хозяйства в Одесском районе. В результате погиб человек и было повреждено оборудование и админздание.

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