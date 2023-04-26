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"Зливали" дані з Бахмутського напрямку. Суд виніс вирок сім'ї агентів розвідки РФ

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Середа 26 квітня 2023 15:14
"Зливали" дані з Бахмутського напрямку. Суд виніс вирок сім'ї агентів розвідки РФ Фото: суд виніс вирок сім'ї агентів розвідки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні суд виніс вирок сім'ї агентів російської воєнної розвідки. Зрадники "зливали" дані ворог з Бахмутського напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми", - пише пресслужба.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. Раніше чоловік вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР". Влітку минулого року зрадники дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті.

"У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України. За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади зі зброєю та боєприпасами українських військ", - додає СБУ.

Отримані дані ворог передавав окупантам через "зв'язкових" воєнної розвідки Росії на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовувались закриті чати в месенджерах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала двох мешканок Херсонської області, які пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення Херсонської області.

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