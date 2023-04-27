"Здавав" позиції військових у Лимані. СБУ затримала російського інформатора

СБУ затримала російського інформатора, який "здавав" позиції Сил оборони у звільненому Лимані Донецької області. Інформатором виявився безробітний мешканець міста, який перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У "зоні особливої уваги" фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.



"За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники", - додали в СБУ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).



Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомлялось, Служба безпеки у звільненому від окупантів Лимані Донецької області під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.

Нагадаємо, про звільнення Лимана Донецької області стало відомо 1 жовтня 2022 року.