ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Здавав" позиції військових у Лимані. СБУ затримала російського інформатора

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 квітня 2023 10:31
"Здавав" позиції військових у Лимані. СБУ затримала російського інформатора Фото: СБУ затримала російського інформатора у Лимані Донецької області (t.me/SBUkr_
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського інформатора, який "здавав" позиції Сил оборони у звільненому Лимані Донецької області. Інформатором виявився безробітний мешканець міста, який перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У "зоні особливої уваги" фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.

"За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомлялось, Служба безпеки у звільненому від окупантів Лимані Донецької області під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.

Нагадаємо, про звільнення Лимана Донецької області стало відомо 1 жовтня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна