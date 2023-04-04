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В Одеській області затримали порушника комендантської години: перевозив боєприпаси в авто

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Одеська область, Вівторок 04 квітня 2023 14:07
В Одеській області затримали порушника комендантської години: перевозив боєприпаси в авто Фото: в Одеській області затримали порушника комендантської години (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області патрульні поліцейські затримали чоловіка, який їхав на автомобілі під час комендантської години. У нього в машині виявили боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

Сьогодні вночі поліцейські зупинили автомобіль Volvo. Патрульні повідомили водію про намір провести поверхневу перевірку машини. На запитання, чи є в авто заборонені предмети, він зізнався, що перевозить боєприпаси.

В Одеській області затримали порушника комендантської години: перевозив боєприпаси в авто"Під час огляду багажного відділення автомобіля, охоронці порядку виявили предмети, схожі на гранати та набої до автомата. Пояснити походження боєприпасів 32-річний громадянин не зміг", - повідомили у поліції.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події та надання правової кваліфікації.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області стався вибух у дворі будинку колишньої судді.

РБК-Україна також повідомляло, що 1 квітня Одеській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло подружжя.

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Комендантська година Одеса полиция
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