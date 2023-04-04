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В Одесской области задержали нарушителя комендантского часа: перевозил боеприпасы в авто

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Одесская область, Вторник 04 апреля 2023 14:07
В Одесской области задержали нарушителя комендантского часа: перевозил боеприпасы в авто Фото: в Одесской области задержали нарушителя комендантского часа (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одесской области патрульные полицейские задержали мужчину, который ехал на автомобиле во время комендантского часа. У него в машине обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Сегодня ночью полицейские остановили автомобиль Volvo. Патрульные сообщили водителю о намерении провести поверхностную проверку машины. На вопрос, есть ли в автомобиле запрещенные предметы, он признался, что перевозит боеприпасы.

В Одесской области задержали нарушителя комендантского часа: перевозил боеприпасы в авто "При осмотре багажного отделения автомобиля, правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны к автомату. Объяснить происхождение боеприпасов 32-летний гражданин не смог", - сообщили в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех событий происшествия и предоставления правовой квалификации.

Напомним, недавно в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

РБК-Украина также сообщало, что 1 апреля Одесской области автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли супруги.

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Комендантский час Одесса полиция
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