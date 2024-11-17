В Одесской области погибли два энергетика в результате ракетной атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

По данным следствия, утром 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Одесской области. Враг попал по энергетической инфраструктуре региона. Погибли два сотрудника энергообъекта.

В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки пострадал 17-летний парень, он с осколочными ранениями доставлен в больницу.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.

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Уточнение от Минэнерго

Министерство энергетики подтверждает гибель двух энергетиков в Одесской области. Мужчины работали на одной из подстанций "Укрэнерго", в которую сегодня был направлен прямой вражеский удар.

В результате атаки погибли 41-летний Дмитрий Каминный (диспетчер подстанции) и 44-летний Максим Шаргородский (электромонтер). Максим с начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером.

У обоих мужчин остались несовершеннолетние дети.

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