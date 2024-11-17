В Одесской области погибли два энергетика в результате ракетной атаки
Российская армия 17 ноября атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Погибли два энергетика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Одесской области.
По данным следствия, утром 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Одесской области. Враг попал по энергетической инфраструктуре региона. Погибли два сотрудника энергообъекта.
В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки пострадал 17-летний парень, он с осколочными ранениями доставлен в больницу.
По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.
t.me/odesa_prokuratura
Уточнение от Минэнерго
Министерство энергетики подтверждает гибель двух энергетиков в Одесской области. Мужчины работали на одной из подстанций "Укрэнерго", в которую сегодня был направлен прямой вражеский удар.
В результате атаки погибли 41-летний Дмитрий Каминный (диспетчер подстанции) и 44-летний Максим Шаргородский (электромонтер). Максим с начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером.
У обоих мужчин остались несовершеннолетние дети.
t.me/energyofukraine
Последствия российской атаки
В воскресенье, 17 ноября, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине после почти трех месяцев перерыва. Россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 целей.
Сегодня во время атаки пилоты истребителей F-16 сбили 10 воздушных целей. Враг атаковал энергетические объекты и инфраструктуру. Самая тяжелая ситуация в Одессе, в городе фиксируют перебои со светом, водой и теплом.
Зафиксированы попадания в Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.
Детальнее о последствиях российской атаки - в нашем материале.
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