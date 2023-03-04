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В Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів

Фото: в Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області ліквідували схему нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, яку організував 30-річний чоловік з Миколаївської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Клієнтів шукав переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали чоловіка "на гарячому", - пише пресслужба.

Під час обшуку було вилучено:

  • більше 1400 боєприпасів різного калібру;
  • карабін "Сайга - 410";

Наразі слідчі дії продовжуються.

Фото: в Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвідувальні дані для ФСБ.

Також нещодавно до суду було передано матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії. Останні ж голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

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