Голосували за визнання "Л/ДНР": в Україні судитимуть 41 депутата Держдуми РФ

Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що 15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей. Через тиждень вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між РФ та терористичними організаціями "Л/ДНР".

Своїми діями посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ наводить повний перелік 41 депутатів, серед яких, зокрема, Анатолій Вассерман, Олександр Жуков, Анатолій Карпов та Віктор Дзюба.

Нагадаємо, в Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.

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