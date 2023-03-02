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Голосували за визнання "Л/ДНР": в Україні судитимуть 41 депутата Держдуми РФ

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Четвер 02 березня 2023 13:13
Голосували за визнання "Л/ДНР": в Україні судитимуть 41 депутата Держдуми РФ Ілюстративне фото: в Україні судитимуть 41 депутата Держдуми РФ, які визнали "Л/ДНР" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що 15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей. Через тиждень вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між РФ та терористичними організаціями "Л/ДНР".

Голосували за визнання &quot;Л/ДНР&quot;: в Україні судитимуть 41 депутата Держдуми РФ

Своїми діями посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ наводить повний перелік 41 депутатів, серед яких, зокрема, Анатолій Вассерман, Олександр Жуков, Анатолій Карпов та Віктор Дзюба.

Нагадаємо, в Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.

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