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В Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов

Фото: в Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области ликвидировали схему нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованную 30-летним мужчиной из Николаевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Клиентов искал преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников. Пограничники совместно с Нацполицией задержали мужчину "на горячем", - пишет пресс-служба.

Во время обыска было изъято:

  • более 1400 боеприпасов разного калибра;
  • карабин "Сайга - 410";

Следственные действия продолжаются.

Фото: в Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП, собиравшего разведывательные данные для ФСБ.

Также недавно в суд были переданы материалы в отношении 41 депутата Государственной думы России. Последние голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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