"Клиентов искал преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников. Пограничники совместно с Нацполицией задержали мужчину "на горячем", - пишет пресс-служба.

Во время обыска было изъято:

более 1400 боеприпасов разного калибра;

карабин "Сайга - 410";

Следственные действия продолжаются.

Фото: в Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов (t.me/DPSUkr)