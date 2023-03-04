В Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів

В Одеській області ліквідували схему нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, яку організував 30-річний чоловік з Миколаївської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Під час обшуку було вилучено:

"Клієнтів шукав переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали чоловіка "на гарячому", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвідувальні дані для ФСБ.

Також нещодавно до суду було передано матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії. Останні ж голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

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