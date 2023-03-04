В Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов
В Одесской области ликвидировали схему нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованную 30-летним мужчиной из Николаевской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Клиентов искал преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников. Пограничники совместно с Нацполицией задержали мужчину "на горячем", - пишет пресс-служба.
Во время обыска было изъято:
- более 1400 боеприпасов разного калибра;
- карабин "Сайга - 410";
Следственные действия продолжаются.
Фото: в Одесской области разоблачили схему продажи огнестрельного оружия и боеприпасов (t.me/DPSUkr)
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