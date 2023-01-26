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В Одесской области восстановили электроснабжение критической инфраструктуры

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Одесская область, Четверг 26 января 2023 15:38
В Одесской области восстановили электроснабжение критической инфраструктуры Фото: в Одесской области восстановили электроснабжение критической инфраструктуры (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одесской области восстановили электроснабжение критической инфраструктуры после очередной массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По состоянию на 15:00 удалось заживить все больницы, котельные, насосные станции и другую критическую инфраструктуру города", - говорится в сообщении.

При этом в регионе очень сложная ситуация с электроэнергией, поэтому до сих пор действуют экстренные отключения света.

Как сообщалось ранее, россияне повредили два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области во время массированной атаки.

К тому же, в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после сегодняшней атаки россиян.

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