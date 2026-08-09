В Одеській області вибухом зачепило автобус повний дітей

Удар по автобусу з дітьми та атака на Одесу

Вдень в Одесі під час повторного ворожого обстрілу вибухова хвиля пошкодила автобус із 12 дітьми всередині.

За даними правоохоронців, важких поранень ніхто не отримав, в однієї дитини зафіксували незначні подряпини.

Паралельно в місті триває фіксація наслідків нічного удару РФ. Руйнувань зазнали житлові будинки, готель, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Усім постраждалим надають медичну допомогу, а поліцейські приймають заяви від громадян про пошкоджене майно.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/I_Vyhivskyi)

Загибель рятувальника на Запоріжжі

Складна ситуація залишається і в інших регіонах країни через повторні удари окупантів.

За даними Нацполіції, у Запорізькій області під час чергової атаки загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан.

Ще двоє працівників ДСНС отримали поранення, їх госпіталізували до медичного закладу.

Наслідки ворожих ударів у Харкові та на Чернігівщині

Тривають аварійно-рятувальні роботи у Харкові, де ворожий обстріл пошкодив житлову багатоповерхівку. Наразі відомо про майже 40 постраждалих осіб.

У перші хвилини після прильоту поліцейські та ДСНС евакуювали мешканців, серед яких була родина з немовлям та чоловік на кріслі колісному.

На місці діє мобільний сервісний центр МВС для оперативного відновлення втрачених документів.

Також зранку війська РФ завдали удару безпілотником по Семенівській громаді на Чернігівщині. Влучання зафіксували поблизу місцевої крамниці.

Поліцейські на службовому авто евакуювали трьох поранених цивільних до лікарні.