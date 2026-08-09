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В Одесской области взрывом задело автобус полный детей

16:55 09.08.2026 Вс
2 мин
Враг снова атаковал гражданских
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото (Getty Images)

В Одессе во время российских обстрелов взрывной волной повредило автобус, внутри которого находились дети.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Удар по автобусу с детьми и атака на Одессу

Днем в Одессе во время повторных вражеских обстрелов взрывная волна повредила автобус с 12 детьми внутри.

По данным правоохранителей, тяжелых ранений никто не получил, у одного ребенка зафиксировали незначительные царапины.

Параллельно в городе идет фиксация последствий ночного удара РФ. Разрушения подверглись жилым домам, гостинице, объектам гражданской и энергетической инфраструктуры.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а полицейские принимают заявления от граждан о поврежденном имуществе.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/I_Vyhivskyi)

Смерть спасателя на Запорожье

Сложная ситуация остается и в других регионах страны из-за повторных ударов окупантов.

По данным Нацполиции, в Запорожской области во время очередной атаки погиб пожарный спасатель Александр Продан.

Еще двое работников ГСЧС получили ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Последствия вражеских ударов в Харькове и Черниговской области

Продолжаются аварийно-спасательные работы в Харькове, где вражеские обстрелы повредили жилую многоэтажку. В настоящее время известно о почти 40 пострадавших.

В первые минуты после прилета полицейские и ГСЧС эвакуировали жителей, среди которых была семья с младенцем и мужчина на колесном кресле.

На месте работает мобильный сервисный центр МВД для оперативного восстановления утраченных документов.

Также утром войска РФ нанесли удар беспилотником по Семеновской общине на Черниговщине. Попадание зафиксировали вблизи местного магазина.

Полицейские на служебном авто эвакуировали троих раненых гражданских в больницу.

Последствия массированной атаки РФ по Украине

Ночные и дневные обстрелы Украины 9 августа стали очередным этапом целенаправленных ударов РФ по гражданской и энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, враг осуществил массированный пуск ракет и направил более 200 беспилотников по нескольким областям Украины. В результате атаки в Одессе существенно повреждена энергетика, из-за чего часть города и области осталась без света, а восстановительные работы потребуются длительное время.

Кроме того, под удар попали другие регионы, в частности, Харьков и Днепропетровщина. Подробнее обо всех последствиях атак РФ 9 августа, среди которых "прилет" в жилую многоэтажку в Харькове и поражение торгового центра в Павлограде, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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