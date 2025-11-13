В Одеській області у школі вибухнула граната, яку принесла на урок третьокласниця

За даними правоохоронців, подія сталася в Окнянському опорному закладі Подільського району Одеської області. Дівчинка принесла гранату, аби похизуватись перед однокласниками.

Під час гри у коридорі один із хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце, що спричинило вибух. Він отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилася. Інші учні та персонал школи не постраждали.

Поліцейські встановили, що гранату дівчинці передав родич, а батьки не контролювали, що дитина принесла до навчального закладу небезпечний предмет. Відносно матері дівчинки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф до 1700 гривень.

У поліції наголосили, що батькам важливо стежити за тим, де й із ким проводять час їхні діти, та пояснювати їм небезпеку невідомих предметів, у яких може бути вибухова речовина.