В Одеській області російські дрони знищили відділення "Нової пошти" (фото, відео)

Росія в ніч на 30 травня атакувала дронами Одеську область. Ворожі безпілотники зруйнували відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеської області в Facebook.
"В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок ворожої атаки були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі.
Російські дрони спричинили пожежу, яка поширилася на 300 квадратних метрів. За даними ДСНС, обійшлося без жертв та постраждалих.
Вогонь ліквідовували рятувальники спільно з працівниками Національної гвардії України. На місці працювали вісім рятувальників та п'ять нацгвардійців, а також три одиниці техніки.
Фото: ДСНС показала знищене відділення "Нової пошти" (facebook.com/DSNSODE)
Офіс генпрокурора уточнив, що російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: дрони РФ вдарили по Ізмаїльському району (facebook.com/pgo.gov.ua)
У "Новій пошті" повідомили, що станом на 8:30 пожежу у відділенні в Ізмаїлі загасили. Ніхто працівників не постраждав.
Компанія зв'язується щодо компенсації з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки. Також "Нова пошта" встановлює мобільне відділення в Ізмаїлі.
Фото: наслідки удару по "Новій пошті" в Ізмаїлі (t.me/odeskaODA)
Росія запустила по Україні дрони ще з вечора 29 травня. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили за ніч 90 дронів з п'яти напрямків, а також атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.
Сили ППО знешкодили 56 дронів (26 - збили, ще 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).
Головним напрямком удару ворога були Харківська, Одеська та Донецька області.
Цієї ночі під ударом був Харків. За словами мера міста, вісім ворожих дронів атакували тролейбусне депо. Пошкоджені також понад 30 багатоквартирних будинків.
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