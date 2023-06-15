В Одеській області радять не купатися та не ловити рибу після підриву ГЕС

У Одеській області радяться не купатися та не виловлювати рибу, адже показники річкової та морської води суттєво погіршуються.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузінин повідомив у коментарі РБК-Україна .

Він зауважив, що на території областей, які зазнали підтоплення, посилено епідеміологічний нагляд.

Так, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя.

"Показники такої води суттєво погіршуються, тому від понеділка на території Херсонської області були прийняті рішення про заборону купання і заборону вилову риби", - сказав Кузін.

За його словами, найбільш суттєві відхилення від показників безпеки зараз спостерігаються в Одеській області. Це стосується як показників по вірусологічним та мікробіологічним дослідженням, так і по паразитологічним дослідженням.

З огляду на це головний санітарний лікар закликав українців не купатися у водоймах та не виловлювати рибу.

Заборона на купання та вилов риби

Через високий ступінь забруднення води у Херсонській міській територіальній громаді ввели заборону на купання, водопій тварин, забір води, вилов риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, а також місцях затоплення.

Такі обмеження введені, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань (вірусний гепатит А, лептоспіроз, туляремія, холера, гастроентероколіти тощо) та їхнього потрапляння у водойми.

Зазначимо, що раніше низка ЗМІ повідомила, що заборону на купання та вилов риби ввели у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Проте ця інформація не відповідає дійсності, адже обмеження стосуються лише Херсонської області.

Щодо Одеської та Миколаївської областей, то там радять не купатися, але чіткої заборони немає.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Українська влада одразу розпочала евакуацію мешканців з підтоплених населених пунктів, та найгірша ситуація склалася на окупованому лівому березі Дніпра. При чому загарбники ускладнюють евакуацію громадян та погоджуються їх випускати лише за хабарі.

Окрім того, після підриву ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. У Херсонській області виявили холерну та кишкову палички.

Тим часом вода у підтоплених районах Херсонської області вже опустилась нижче 2 м.

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