Вода у підтоплених районах Херсонської області опустилась нижче 2 м, - ОВА

Вода у Херсонській області після затоплення через підрив Каховської ГЕС опустилася до рівня менше 2 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Зараз вода зберігається на позначці 1 м 92 см. Тенденція на спад води також зберігається", - розповів він.

Разом з тим, за його словами, площа підтоплених сільськогосподарських земель на деокупованій території зменшилась на 600 га. Залишаються на звільненій території затопленими 1919 житлових будинків у 26 населених пунктах.

"На тимчасово окупованому лівобережжі ще 17 населених пунктів", - додав Прокудін.

Як додав очільник регіону, евакуація продовжується та "ні на хвилину не зупинялась".

"Постійно вивозимо людей з лівого берега і із наших територій. Але вода спадає і люди менше виїжджають", - констатує він.

За даними Прокудіна, з Херсонської області евакуйовано вже близько трьох тисяч людей.

Затоплення у Херсонській області

Рівень води в Херсонській області різко піднявся після того, як 6 червня російські війська підірвали Каховську греблю. За лічені години було затоплено 80 населених пунктів. Кілька днів вода прибувала, рівень води у деяких населених пунктах сягнув 5 метрів. Потім рівень води почав спадати.

15 червня – 10 день боротьби з наслідками масштабної екологічної катастрофи. Ще вранці 15 червня рівень води у Херсонській області сягав 2,04 метра.