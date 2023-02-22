В Одеській області пройшли тренування моряків-прикордонників (відео)

Моряки-прикордонники пройшли тренування в Одеській області. Вони відточували свої вміння зі стрільби з різних типів зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Українські оборони тренувалися вражати цілі на різних відстанях й з різних типів зброї.
На відео видно, як наші захисники відточують практичні навички.
Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом. Вони ліквідували десяток загарбників, а одного "вагнерівця" взяли в полон.
Окрім того, біля Кремінної українські військові знищили росіян, які намагалися прорватися ротою танків та ротою піхоти.
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