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В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников (видео)

Фото: в Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Моряки-пограничники прошли тренировки в Одесской области. Они оттачивали свои умения по стрельбе из разных типов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские обороны тренировались поражать цели на разных расстояниях и из разных типов оружия.

На видео видно, как наши защитники оттачивают практические навыки.

Напомним, ранее пограничники отразили вражескую атаку под Бахмутом. Они ликвидировали десяток захватчиков, а одного "вагнеровца" взяли в плен.

Кроме того, возле Кременной украинские военные уничтожили россиян, которые пытались прорваться ротой танков и ротой пехоты.

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Государственная пограничная службаОдесса