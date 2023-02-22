"Багаття на мільйон": ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися

В районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Рашисти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Що з того вийшло - гарне багаття з танків "на мільйон". Слава українським захисникам!" - йдеться в описі під відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, як раніше розповіли в Луганській ОВА, окупаційні війська в області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок. Тому там наразі найскладніша ситуація з усіх в регіоні.

Також повідомлялося, що російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною.

При цьому війська РФ продовжують накопичувати резерви на території Луганської області.

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