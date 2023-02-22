ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Багаття на мільйон": ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися

Новость на русском →
Кремінна, Середа 22 лютого 2023 09:44
"Багаття на мільйон": ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися Фото: ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Рашисти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Що з того вийшло - гарне багаття з танків "на мільйон". Слава українським захисникам!" - йдеться в описі під відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, як раніше розповіли в Луганській ОВА, окупаційні війська в області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок. Тому там наразі найскладніша ситуація з усіх в регіоні.

Також повідомлялося, що російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною.

При цьому війська РФ продовжують накопичувати резерви на території Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Кременная Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ успішно контратакували біля Кремінної та Авдіївки: карти боїв ISW
ЗСУ успішно контратакували біля Кремінної та Авдіївки: карти боїв ISW
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України