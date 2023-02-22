ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області пройшли тренування моряків-прикордонників (відео)

Новость на русском →
Одеська область, Середа 22 лютого 2023 12:40
В Одеській області пройшли тренування моряків-прикордонників (відео) Фото: в Одеській області пройшли тренування моряків-прикордонників (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Моряки-прикордонники пройшли тренування в Одеській області. Вони відточували свої вміння зі стрільби з різних типів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Українські оборони тренувалися вражати цілі на різних відстанях й з різних типів зброї.

На відео видно, як наші захисники відточують практичні навички.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом. Вони ліквідували десяток загарбників, а одного "вагнерівця" взяли в полон.

Окрім того, біля Кремінної українські військові знищили росіян, які намагалися прорватися ротою танків та ротою піхоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Одеса
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України