В Одеській області пройшли тренування моряків-прикордонників (відео)

Моряки-прикордонники пройшли тренування в Одеській області. Вони відточували свої вміння зі стрільби з різних типів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Українські оборони тренувалися вражати цілі на різних відстанях й з різних типів зброї.

На відео видно, як наші захисники відточують практичні навички.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом. Вони ліквідували десяток загарбників, а одного "вагнерівця" взяли в полон.

Окрім того, біля Кремінної українські військові знищили росіян, які намагалися прорватися ротою танків та ротою піхоти.

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