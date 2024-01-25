В Одеській області повідомили про підозру голові сільраді через земельну схему

В Одеській області правоохоронці розкрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Підозра була оголошена за фактом заволодіння земельною ділянкою та спроби її легалізації (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, голова сільради розробив схему із заволодіння землею комунальної власності на узбережжі лиману у Білгород-Дністровському районі під виглядом її безоплатної приватизації.
В прокуратурі пояснили, що полягала вона у використанні завідомо недостовірних документів про нібито наявність на ділянці будівлі, що дає формальне право для її приватизації підконтрольній особі, з подальшою видачею рішення сільради про передачу землі у власність.
Таким чином підозрюваний заволодів правами на 0,25 га землі, яку планував продати за 12 тисяч доларів приватному підприємцю. Фігурант також забезпечив укладання попереднього договору купівлі-продажу між підконтрольною особою і покупцем, та одержав аванс 3 тисячі доларів.
Правоохоронці викрили схему і запобігли продажу земельної ділянки керівнику органу місцевої влади.
Нині вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Слідчі дії тривають, встановлюються усі учасники оборудки.
Нагадаємо, раніше у січні в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.
Також нещодавно правоохоронці завершили розслідування справи за підозрою народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у захопленні понад 320 гектарів державної землі.
Раніше також повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.
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