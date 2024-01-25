В Одеській області повідомили про підозру голові сільраді через земельну схему

Підозра була оголошена за фактом заволодіння земельною ділянкою та спроби її легалізації (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, голова сільради розробив схему із заволодіння землею комунальної власності на узбережжі лиману у Білгород-Дністровському районі під виглядом її безоплатної приватизації.

В прокуратурі пояснили, що полягала вона у використанні завідомо недостовірних документів про нібито наявність на ділянці будівлі, що дає формальне право для її приватизації підконтрольній особі, з подальшою видачею рішення сільради про передачу землі у власність.

Таким чином підозрюваний заволодів правами на 0,25 га землі, яку планував продати за 12 тисяч доларів приватному підприємцю. Фігурант також забезпечив укладання попереднього договору купівлі-продажу між підконтрольною особою і покупцем, та одержав аванс 3 тисячі доларів.

Правоохоронці викрили схему і запобігли продажу земельної ділянки керівнику органу місцевої влади.

Нині вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Слідчі дії тривають, встановлюються усі учасники оборудки.

Справи із землею

Нагадаємо, раніше у січні в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Також нещодавно правоохоронці завершили розслідування справи за підозрою народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у захопленні понад 320 гектарів державної землі.

Раніше також повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.