Заволоділа держземлями вартістю майже 2 млрд грн. Під Києвом викрили організовану групу

Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили п'ятьох учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, вони привласнили понад 1200 га земель під Києвом зі збитками державі близько на 1,8 млрд гривень.

Серед підозрюваних:

колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" - організатор схеми;

двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області - виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);

двоє фізичних осіб, пов’язаних з екскерівництвом Держгеокадастру - пособники злочину.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Детективи та прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності - заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва.

Дії осіб кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.