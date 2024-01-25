В Одесской области сообщили о подозрении главе сельсовета из-за земельной схемы

Подозрение было объявлено по факту завладения земельным участком и попытки его легализации (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, глава сельсовета разработал схему по завладению землей коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе под видом ее безвозмездной приватизации.

В прокуратуре объяснили, что заключалась она в использовании заведомо недостоверных документов о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации подконтрольному лицу, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность.

Таким образом, подозреваемый завладел правами на 0,25 га земли, которую планировал продать за 12 тысяч долларов частному предпринимателю. Фигурант также обеспечил заключение предварительного договора купли-продажи между подконтрольным лицом и покупателем и получил аванс 3 тысячи долларов.

Правоохранители разоблачили схему и предотвратили продажу земельного участка руководителю органа местных властей.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемого меры пресечения и отстранению от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники сделки.

Дела с землей

Напомним, ранее в январе в Офисе генпрокурора рассказали, что чиновник Госгеокадастра в Ивано-Франковской области незаконно передал в пользование земли вблизи горнолыжного комплекса "Буковель". Ему вручили подозрение.

Также недавно правоохранители завершили расследование дела по подозрению народного депутата Роберта Горвата и еще четырех человек в захвате более 320 гектаров государственной земли.

Ранее также сообщалось, что в августе прошлого года под Киевом разоблачили организованную группу, завладевшую государственными землями стоимостью почти 2 миллиарда гривен.