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На Прикарпатті чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" і отримав підозру

Івано-Франківськ, Субота 06 січня 2024 12:23
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На Прикарпатті чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" і отримав підозру Фото: чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ. Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Надвірнянського лісового господарства, вилучено земельні ділянки неподалік "Буковеля".

В подальшому ці землі вартістю 17 млн гривень було передано у приватну власність.

Чиновнику оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Фото: чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру громадянину, який, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався видурити у бізнесмена 100 тисяч доларів. За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав екс-розвідник Роман Червінський.

Також СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ проти України.

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