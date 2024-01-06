На Прикарпатті чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" і отримав підозру

Чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ. Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Надвірнянського лісового господарства, вилучено земельні ділянки неподалік "Буковеля". В подальшому ці землі вартістю 17 млн гривень було передано у приватну власність. Чиновнику оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Фото: чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" (gp.gov.ua)