В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла

Одеська область з середи, 20 листопада, переходить на стабілізаційні графіки відключень електроенергії. У регіоні три дні були проблеми зі світлом після ракетного удару Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Завдяки допомозі наших енергетиків вже виконано частину ремонтів, що дозволяє перейти на відключення світла за графіками. Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення", - повідомили в компанії.
Зазначається, що відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.
Графіки відключень завтра діятимуть так:
Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Через обстріли, зокрема, в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. До того ж під час ракетного удару в регіоні загинуло двоє енергетиків.
Детальніше про наслідки атаки на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.
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