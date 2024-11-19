В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла

"Завдяки допомозі наших енергетиків вже виконано частину ремонтів, що дозволяє перейти на відключення світла за графіками. Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення", - повідомили в компанії.

Зазначається, що відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.

Графіки відключень завтра діятимуть так: