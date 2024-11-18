"Чорний день" для Одеси. Що відомо про наслідки смертоносної атаки РФ

Сьогодні, 18 листопада війська РФ атакували Одесу балістикою. Внаслідок удару по густонаселеному району міста загинуло 10 людей, ще понад 40 поранено.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про обстріл Одеси.

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Окупанти вдарили по Одесі "Іскандером"

Одеса вже другий день потерпає від атак російських військ. Після вчорашнього обстрілу в місті виникли проблеми з енергопостачанням та опаленням. Але вже сьогодні, 18 листопада, ворог завдав нового удару.

Об 11:57 окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" по Одесі. Удар прийшовся по житловій забудові. Руйнувань зазнали будинки, освітній заклад, парковка.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі.

Крім того, після "прильоту" виникла пожежа, горіло кілька десятків автомобілів.

Фото: наслідки ракетного удару в Одесі (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть про "потужний удар" по готелю-гуртожитку в Одесі, де нібито перебували українські військові.

Центр протидії дезінформації РНБО України наголошує, що це черговий цинічний фейк росіян про удари по "військових цілях".

Збита ракета впала на житлову забудову

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, "Іскандер-М", що був запущений РФ по Одесі 18 листопада, вдалося збити українській ППО.

Проте уламки ракети впали у Приморському районі міста, що спричинило руйнування та загибель людей.

Скриншот facebook.com/kpszsu

Також у ПС ЗСУ додали, що перед атакою над містом збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Дані про жертви та постраждалих

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару по Одесі продовжує збільшуватись.

Станом на 16:19 в Одеській ОВА підтвердили інформацію про 47 постраждалих та 10 загиблих. Серед жертв 7 поліцейських, медичний працівник та 2 місцевих жителі.

Керівник ОВА Олег Кіпер також заявив, що було поранено 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти були шпиталізовані у стані середньої ступеню важкості. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані.

Ліквідація наслідків удару по Одесі (t.me/OdessaDumskayaNet)

19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби.

"Ще один чорний день в історії Одеси. Нелюди стріляють по нашій Мамі, вбивають наших людей, намагаються загасити світло та лишити тепла. Наразі кількість поранених вже 47 людей. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару, в лікарнях продовжується боротьба за життя та здоров’я постраждалих", - повідомив Кіпер.

Росію цікавить лише війна: реакція Зеленського на обстріл

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі є показовим на тлі недавніх дзвінків та зустрічей з лідером Кремля, та свідчить лише про зацікавленість Росії ​у продовженні війни.

"Це не випадкові удари - це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - заявив голова держави.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви міського голови Одеси Генадія Труханова, керівника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram, повідомлення ПС ЗСУ та ДСНС Одеської області в Facebook, заява президента України Володимира Зеленського, повідомлення з Facebook-сторінки Центру протидії дезінформації, публікація "Думская".