В Одесской области после трех дней "блекаута" вводят графики отключений света

"Благодаря помощи наших энергетиков уже выполнена часть ремонтов, позволяющая перейти на отключение света по графикам. Завтра, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения", - сообщили в компании.

Отмечается, что отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Графики отключений завтра будут действовать следующим образом: