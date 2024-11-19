В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла

Одеська область з середи, 20 листопада, переходить на стабілізаційні графіки відключень електроенергії. У регіоні три дні були проблеми зі світлом після ракетного удару Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Завдяки допомозі наших енергетиків вже виконано частину ремонтів, що дозволяє перейти на відключення світла за графіками. Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення", - повідомили в компанії. Зазначається, що відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі. Графіки відключень завтра діятимуть так: 1 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

2 група: світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00;

3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00;

4 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00;

5 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00;

6 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.