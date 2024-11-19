В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла
Одеська область з середи, 20 листопада, переходить на стабілізаційні графіки відключень електроенергії. У регіоні три дні були проблеми зі світлом після ракетного удару Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Завдяки допомозі наших енергетиків вже виконано частину ремонтів, що дозволяє перейти на відключення світла за графіками. Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення", - повідомили в компанії.
Зазначається, що відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.
Графіки відключень завтра діятимуть так:
- 1 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
- 2 група: світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00;
- 3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00;
- 4 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00;
- 5 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00;
- 6 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.
Ракетна атака на Одесу
Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Через обстріли, зокрема, в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. До того ж під час ракетного удару в регіоні загинуло двоє енергетиків.
Детальніше про наслідки атаки на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.
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