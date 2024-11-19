ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла

Одеська область, Вівторок 19 листопада 2024 23:03
UA EN RU
В Одеській області після трьох днів "блекауту" вводять графіки відключень світла Фото: в Одеській області вводять графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Одеська область з середи, 20 листопада, переходить на стабілізаційні графіки відключень електроенергії. У регіоні три дні були проблеми зі світлом після ракетного удару Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Завдяки допомозі наших енергетиків вже виконано частину ремонтів, що дозволяє перейти на відключення світла за графіками. Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення", - повідомили в компанії.

Зазначається, що відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.

Графіки відключень завтра діятимуть так:

  • 1 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
  • 2 група: світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00;
  • 3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00;
  • 4 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00;
  • 5 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00;
  • 6 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.

Ракетна атака на Одесу

Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Через обстріли, зокрема, в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. До того ж під час ракетного удару в регіоні загинуло двоє енергетиків.

Детальніше про наслідки атаки на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Одеса Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією