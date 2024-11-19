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В Одесской области после трех дней "блекаута" вводят графики отключений света

Одесская область, Вторник 19 ноября 2024 23:03
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В Одесской области после трех дней "блекаута" вводят графики отключений света Фото: в Одесской области вводят графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Одесская область со среды, 20 ноября, переходит на стабилизационные графики отключений электроэнергии. В регионе три дня были проблемы со светом после ракетного удара России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Благодаря помощи наших энергетиков уже выполнена часть ремонтов, позволяющая перейти на отключение света по графикам. Завтра, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения", - сообщили в компании.

Отмечается, что отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Графики отключений завтра будут действовать следующим образом:

  • 1 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00;
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00;
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00;
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00;
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;
  • 6 группа: свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.

Ракетная атака на Одессу

Напомним, 17 ноября российские оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за обстрелов, в частности, в Одессе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. К тому же во время ракетного удара в регионе погибли два энергетика.

Подробнее о последствиях атаки на Одессу - в материале РБК-Украина.

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ДТЭК Одесса Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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