В Одесской области после трех дней "блекаута" вводят графики отключений света

Одесская область со среды, 20 ноября, переходит на стабилизационные графики отключений электроэнергии. В регионе три дня были проблемы со светом после ракетного удара России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Благодаря помощи наших энергетиков уже выполнена часть ремонтов, позволяющая перейти на отключение света по графикам. Завтра, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения", - сообщили в компании. Отмечается, что отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме. Графики отключений завтра будут действовать следующим образом: 1 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00;

2 группа: свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00;

3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00;

4 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00;

5 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;

6 группа: свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.