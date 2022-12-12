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В Одеській області обмежать інформацію щодо відновлення електроенергії

Фото: в Одеській області обмежать інформацію щодо відновлення електроенергії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській області обмежать інформацію про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків для того, щоб російські війська не скористалися нею для завдання нових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Через чутливість інформації про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Просимо віднестися із розумінням та довіряти нам. Адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує", - сказав Марченко.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська можуть скористатися цією інформацією для завдання нових ударів.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог вдарив по об'єктах енергетики.

Через масштаб руйнувань в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Станом на сьогодні, в Одеській області без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.

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ОдесаЕлектроенергія