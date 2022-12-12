RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии

Фото: в Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области ограничат информацию о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома для того, чтобы российские войска не воспользовались ею для нанесения новых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Из-за чувствительности информации о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома, обнародовать ее мы будем очень ограниченно. Просим отнестись с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко.

По его словам, это связано с тем, что российские войска могут воспользоваться этой информацией для нанесения новых ударов.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Из-за масштаба разрушений в Одессе были отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

На сегодня, в Одесской области без электричества остаются до 300 тысяч абонентов. Ситуация со светом в городе и области постепенно улучшается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЭлектроэнергия