В Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии

В Одесской области ограничат информацию о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома для того, чтобы российские войска не воспользовались ею для нанесения новых ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.
"Из-за чувствительности информации о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома, обнародовать ее мы будем очень ограниченно. Просим отнестись с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко.
По его словам, это связано с тем, что российские войска могут воспользоваться этой информацией для нанесения новых ударов.
Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
Из-за масштаба разрушений в Одессе были отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.
На сегодня, в Одесской области без электричества остаются до 300 тысяч абонентов. Ситуация со светом в городе и области постепенно улучшается.
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