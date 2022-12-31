В Одеській області найближчим часом усім споживачам повернуть світло

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"ДТЕК" отримав команду від "Укренерго" підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому в найближчий час очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!", - пише Марченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві та Київській області скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.

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