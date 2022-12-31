Ілюстративне фото: у Києві та області скасували екстрені відключення світла (Getty Images)

У Києві та області 31 грудня ввечері скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.