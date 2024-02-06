В Одеській області горів гуртожиток: вратовано дитину, десятки людей евакуювали

У Рені Одеської області 6 лютого сталася пожежа у гуртожитку. Вогнеборці евакуювали 20 людей та врятували 9-річного хлопчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області .

"Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Рені Ізмаїльського району", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце пожежі, з'ясували, що горить майно в кімнаті на четвертому поверсі чотирьохповерхової будівлі гуртожитку.

"Під час ліквідації пожежі по сходовим клітинам рятувальниками було евакуйовано 20 осіб та врятовано хлопчика, 2014 року народження", - додали рятувальники, зазначивши, що причина пожежі та збиток, наразі встановлюються.

Не перша пожежа у гуртожитку

Це не перша пожежа у гуртожитку в Україні. Наприклад, на Волині вранці 15 січня сталася пожежа у гуртожитку коледжу. Тоді рятувальники евакуювали 90 учнів.

А в листопаді 2023 року пожежа в гуртожитку сталася у Шевченківському районі Києва. У ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав.