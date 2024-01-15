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На Волині сталася пожежа у гуртожитку коледжу: евакуювали майже сотню учнів

Волинь, Понеділок 15 січня 2024 10:27
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На Волині сталася пожежа у гуртожитку коледжу: евакуювали майже сотню учнів Фото: на Волині сталася пожежа у гуртожитку коледжу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

На Волині вранці 15 січня сталася пожежа у гуртожитку коледжу. Рятувальники евакуювали 90 учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, подія трапилася сьогодні зранку в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі.

Рятувальники оперативно евакуювали сходовою кліткою 90 учнів та ліквідували загорання в сантехнічному приміщенні.

Фото: на Волині сталася пожежа у гуртожитку коледжу (t.me/dsns_telegram)

Пожежі в Україні

Наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

Також нещодавно в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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