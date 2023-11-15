У центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку
У Шевченківському районі Києва вночі 15 листопада сталася пожежа в гуртожитку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"О 03:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лук'янівська. Загоряння сталось в кімнаті гуртожитку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 04:04 рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м.
В ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Фото: у центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку (facebook.com/DSNSKyiv)
Пожежі в Києві
Нагадаємо, масштабна пожежа трапилась на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.
Вогонь розповсюдився на площі понад 150 метрів квадратних. Рятувальники оперативно розпочинали ліквідацію пожежі.
Також у Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами.
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