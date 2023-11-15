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У центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку

Київ, Середа 15 листопада 2023 08:54
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У центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку Фото: у центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Шевченківському районі Києва вночі 15 листопада сталася пожежа в гуртожитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"О 03:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лук'янівська. Загоряння сталось в кімнаті гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 04:04 рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м.

В ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: у центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежі в Києві

Нагадаємо, масштабна пожежа трапилась на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Вогонь розповсюдився на площі понад 150 метрів квадратних. Рятувальники оперативно розпочинали ліквідацію пожежі.

Також у Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами.

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