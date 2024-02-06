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В Одесской области горело общежитие: спасен ребенок, десятки людей эвакуировали

Одесса, Вторник 06 февраля 2024 08:45
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В Одесской области горело общежитие: спасен ребенок, десятки людей эвакуировали Фото: в Одесской области горело общежитие, спасен ребенок (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В Рени Одесской области 6 февраля произошел пожар в общежитии. Огнеборцы эвакуировали 20 людей и спасли 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Рени Измаильского района", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что горит имущество в комнате на четвертом этаже четырехэтажного здания общежития.

"Во время ликвидации пожара по лестничным клеткам спасателями были эвакуированы 20 человек и спасен мальчик, 2014 года рождения", - добавили спасатели, отметив, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

Не первый пожар в общежитии

Это не первый пожар в общежитии в Украине. Например, на Волыни утром 15 января произошел пожар в общежитии колледжа. Тогда спасатели эвакуировали 90 учеников.

А в ноябре 2023 года пожар в общежитии произошел в Шевченковском районе Киева. В ходе ликвидации на свежий воздух было выведено 30 человек. Никто не пострадал.

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