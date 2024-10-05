В Одесі та області чутно вибухи. Працює ППО
В Одеській області чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Одещина. По "Шахедам" працює ППО", - написав він.
О 1:30 ночі Братчук повідомив про роботу ППО та гучні вибухи в Одесі.
Речник також опублікував фото роботи військовослужбовців.
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.
Дронова атака на Україну
В ніч на 5 жовтня росіяни вкотре атакують Україну дронами типу "Шахед". Одна група БпЛА зайшла до країни через Сумську область, інша рухається з Чорного моря на північний захід.
Минулої ночі військові агресора запустили в напрямку нашої країни 19 безпілотників.
Президент Володимир Зеленський не виключив, що наступні системи ППО, які нададуть західні партнери, розмістять у Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.