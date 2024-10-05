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В Одессе и области слышны взрывы. Работает ПВО

Одесса, Суббота 05 октября 2024 01:22
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В Одессе и области слышны взрывы. Работает ПВО Фото: вражеские дроны атакуют Одесскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одесской области слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским дронам типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Одесская область. По "Шахедам" работает ПВО", - написал он.

В 1:30 ночи Братчук сообщил о работе ПВО и громких взрывах в Одессе.

Спикер также опубликовал фото работы военнослужащих.

В Одессе и области слышны взрывы. Работает ПВО

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских БпЛА в направлении Одессы.

Дроновая атака на Украину

В ночь на 5 октября россияне снова атакуют Украину дронами типа "Шахед". Одна группа БпЛА зашла в страну через Сумскую область, другая движется с Черного моря на северо-запад.

Минувшей ночью военные агрессора запустили в направлении нашей страны 19 беспилотников.

Президент Владимир Зеленский не исключил, что следующие системы ПВО, которые передадут западные партнеры, разместят в Сумской области.

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