ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомо

Четвер 15 січня 2026 10:14
UA EN RU
В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомо Чоловік із викруткою напав на представників ТЦК в Одеській області (фото ілюстративне: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ірина Костенко

В Одеській області чоловік здійснив напад на військовослужбовців ТЦК та СП - із застосуванням викрутки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Обставини нападу на представників ТЦК

Українцям розповіли, що зухвалий напад на військовослужбовців РТЦК та СП було вчинено в місті Ізмаїл Одеської області у вівторок, 13 січня.

Уточнюється, що подія трапилась під час заходів з оповіщення.

Згідно з інформацією Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), група військовослужбовців під час проведення заходів оповіщення "зупинила громадянина для перевірки документів".

Зазначається, що у відповідь на законні вимоги чоловік:

  • дістав викрутку;
  • почав кидатися на особовий склад (створюючи пряму загрозу життю та здоров'ю захисників).

"Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - додали в обласному ТЦК.

Повідомляється, що водія транспортного засобу, який сприяв втечі правопорушника, було затримано.

Яке покарання загрожує нападнику

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що за фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

"Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності", - додали у прес-службі ТЦК.

Зазначається при цьому, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином.

"Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", - зауважили у ТЦК.

Насамкінець громадянам нагадали, що "військова форма - це символ захисту держави", тож "жоден випадок протиправних дій щодо військовослужбовців не залишиться без уваги та відповідного покарання".

У ТЦК наголосили також, що "посягання на життя та здоров'я військовослужбовців є кримінальним злочином і передбачає серйозну кримінальну відповідальність".

"Напади на військовослужбовців ТЦК та СП підривають обороноздатність нашої держави і моральний дух українського суспільства", - підсумували в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

В Одеській області чоловік напав із викруткою на військовослужбовців ТЦК: що відомоПублікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)

Нагадаємо, раніше 40-річний чоловік заявив, що його незаконно тримали й били у ТЦК в Миколаївській області.

За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження (за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу").

У прес-службі Миколаївського обласного ТЦК та СП повідомили, що командуванню "відомо про даний інцидент" та було "розпочато службове розслідування".

Тим часом ми пояснювали, де можна отримати повістку і хто має право її вручити.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про загальну мобілізацію в Україні та покарання за порушення військового обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Збройні сили України Ізмаїл служба в армії ТЦК Мобілізація в Україні Військовий
Новини
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП