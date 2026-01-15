В Одесской области мужчина напал с отверткой на военнослужащих ТЦК: что известно

В Одесской области мужчина совершил нападение на военнослужащих ТЦК и СП - с применением отвертки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Обстоятельства нападения на представителей ТЦК

Украинцам рассказали, что дерзкое нападение на военнослужащих РТЦК и СП было совершено в городе Измаил Одесской области во вторник, 13 января.

Уточняется, что происшествие случилось во время мероприятий по оповещению.

Согласно информации Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), группа военнослужащих во время проведения мероприятий оповещения "остановила гражданина для проверки документов".

Отмечается, что в ответ на законные требования мужчина:

достал отвертку;

начал бросаться на личный состав (создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников).

"Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибегнул к бегству и заскочил в автомобиль", - добавили в областном ТЦК.

Сообщается, что водитель транспортного средства, который способствовал побегу правонарушителя, был задержан.

Какое наказание грозит нападающему

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что по факту нападения было открыто уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.

"Проводятся необходимые процессуальные действия с целью привлечения всех причастных лиц к ответственности", - добавили в пресс-службе ТЦК.

Отмечается при этом, что нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением.

"Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку", - отметили в ТЦК.

В завершение гражданам напомнили, что "военная форма - это символ защиты государства", поэтому "ни один случай противоправных действий в отношении военнослужащих не останется без внимания и соответствующего наказания".

В ТЦК подчеркнули также, что "посягательство на жизнь и здоровье военнослужащих является уголовным преступлением и предусматривает серьезную уголовную ответственность".

"Нападения на военнослужащих ТЦК и СП подрывают обороноспособность нашего государства и моральный дух украинского общества", - подытожили в областном центре комплектования и социальной поддержки.

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)