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В Одеській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою: загинуло подружжя

Фото: в Одеській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою (od.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляється, подія сталася близько 10:30 ранку на трасі Київ-Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo Lanos, намагаючись об'їхати перешкоду, не впорався з керуванням та зіштовхнувся із вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.

Унаслідок зіткнення загинули водій легковика та його дружина - жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки не постраждав.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи. Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 28 березня, автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області.

Також раніше ми писали, що в Іванівській громаді Київської області сталася велика ДТП, під час якої дві машини згоріли. Один із пасажирів був травмований.

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