В Одесской области автомобиль столкнулся с грузовиком: погибли супруги

В субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

В результате столкновения погибли водитель легковушки и его жена - жители Одессы в возрасте 59 и 56 лет. Водитель грузовика не пострадал.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, пытаясь объехать препятствие, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем DAF.

Как сообщается, событие произошло около 10:30 утра на трассе Киев-Одесса в Березовском районе, близи села Старые Маяки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.

Также ранее мы писали, что в Ивановской общине Киевской области произошло большое ДТП, во время которого две машины сгорели. Один из пассажиров был травмирован.

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