В Одеській області 300 тисяч родин знову зі світлом, - ДТЕК

Фото: наразі світло повернули ще понад 70 000 сімей, а всього кількість досягає сотні тисяч (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Всього за добу енергетики повернули світло понад 300 000 родин Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії поінформували, що енергетики повернули світло ще понад 70 000 сімей після річної атаки РФ. Таким чином, зі світлом наразі вже кілька сотень тисяч абонентів, і це лише за добу.

"Всього за добу нам вдалося відновити електропостачання для 311 000 осель Одеської області. Працюємо далі, щоб кожна домівка була зі світлом. Дякуємо за терпіння та розуміння", - додали у ДТЕК.

Обстріл Одещини

Нагадаємо, минулої ночі, 11 жовтня, російські окупанти вдарили по Одесі та області ударними дронами.

Через ворожу атаку були пошкоджені об'єкти енергетики, багатоповерхові домівки, приватні будинки та готель.

"Сьогодні вночі ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини. Є пошкодження енергетичного обладнання та будівлі готельного комплексу. На жаль, одна людина постраждала", - писав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також була інформація, що окрім проблеми з електроенергією виникли проблеми із водопостачанням.

