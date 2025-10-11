В Одеській області 300 тисяч родин знову зі світлом, - ДТЕК

У компанії поінформували, що енергетики повернули світло ще понад 70 000 сімей після річної атаки РФ. Таким чином, зі світлом наразі вже кілька сотень тисяч абонентів, і це лише за добу.

"Всього за добу нам вдалося відновити електропостачання для 311 000 осель Одеської області. Працюємо далі, щоб кожна домівка була зі світлом. Дякуємо за терпіння та розуміння", - додали у ДТЕК.