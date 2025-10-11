RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Одесской области 300 тысяч семей снова со светом, - ДТЭК

Фото: сейчас свет вернули еще более 70 000 семей, а всего количество достигает сотни тысяч (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Всего за сутки энергетики вернули свет более 300 000 семей Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании проинформировали, что энергетики вернули свет еще более 70 000 семей после летней атаки РФ. Таким образом, со светом сейчас уже несколько сотен тысяч абонентов, и это только за сутки.

"Всего за сутки нам удалось восстановить электроснабжение для 311 000 домов Одесской области. Работаем дальше, чтобы каждый дом был со светом. Спасибо за терпение и понимание", - добавили в ДТЭК.

Обстрел Одесской области

Напомним, минувшей ночью, 11 октября, российские оккупанты ударили по Одессе и области ударными дронами.

Из-за вражеской атаки были повреждены объекты энергетики, многоэтажные дома, частные дома и отель.

"Сегодня ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть повреждения энергетического оборудования и здания гостиничного комплекса. К сожалению, один человек пострадал", - писал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Также была информация, что кроме проблемы с электроэнергией возникли проблемы с водоснабжением.

ОдессаВойна в УкраинеЭнергетики