З одеських портів вийшов черговий караван суден з пшеницею для Алжиру

З портів Одеської області сьогодні вийшов караван з трьох суден, що доставлять 126 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Зокрема, балкер GOLDEN ARSENAL перевезе 27 тисяч тонн української пшениці до Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи

Повідомляється, що зараз у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 22 судна. На них завантажують 767 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються чотири судна під завантаження 205 тисяч тонн агропродукції.

Загалом з 1 серпня з українських портів вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити зернову ініціативу на безстроковій основі та розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

Також повідомлялося, що Україна збільшить гуманітарну допомогу для голодуючих країн Африки.

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