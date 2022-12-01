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Из одесских портов вышел очередной караван судов с пшеницей для Алжира

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Четверг 01 декабря 2022 14:10
Из одесских портов вышел очередной караван судов с пшеницей для Алжира Фото: из одесских портов вышел очередной караван судов с пшеницей для Алжира (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области сегодня вышел караван из трех судов, которые доставят 126 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В частности, балкер GOLDEN ARSENAL перевезет 27 тысяч тонн украинской пшеницы в Алжир, которые страдает от продовольственного кризиса.

Сообщается, что сейчас в портах Большой Одессы под обработкой находятся 22 судна. На них загружается 767 тысяч тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 205 тысяч тонн агропродукции.

Всего с 1 августа из украинских портов вышли 508 судов, которыми экспортировано 12,4 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить зерновую инициативу на бессрочной основе и расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

Также сообщалось, что Украина увеличит гуманитарную помощь голодающим странам Африки.

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МИУ продовольственный кризис
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