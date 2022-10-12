З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством у рамках "зернового коридору"

Сьогодні, 12 жовтня, з одеських портів вийшли ще дев'ять суден з 150 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

Так, балкер KLC ERCIYES доставить 11,5 тисяч тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS - 13,4 тисяч тонн кукурудзи до Лівану, та танкер AGNES VICTORY - 42 тисяч тонн олії для Індії.

Від причалів Одеського порту також відправились балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.

З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту "Південний" - судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, 1 серпня з українських портів вийшли 325 суден. Вони вивезли 7,2 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Зазначимо, що 9 жовтня з одеських портів вийшли 13 суден, що перевозили 230,7 тисячі тонн продовольства.

Окрім того, уряд вирішив виділити гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки відправлять 50 тисяч тонн пшениці.